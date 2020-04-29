Bahreyn Kovid-19 nedeniyle 3 bin 800'ü aşkın vatandaşını tahliye etti - Son Dakika

Irak Sağlık Bakanlığı son olarak, Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 90, vaka sayısını ise 1928 olarak açıklamıştı.

Komite, alınan karara uymayanların 10 bin (yaklaşık 8 dolar) ila 100 bin dinar (85 dolar) arasında para cezasına çarptırılacağını kaydetti.

Sokağa çıkma yasağının 21 Nisan'dan itibaren hafifletilmesiyle birlikte Kovid-19 vakalarında artış görülmesi ilgili kurumları harekete geçirdi.

Al Halife, vatanlarına dönmek isteyenler için tahliye işlemlerinin mayıs ortasına kadar devam edeceğini kaydetti.

Bahreyn , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 10 ülkeden 3 bin 800'den fazla vatandaşını tahliye etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın duygulandıran açıklaması: Yemin ederim en önemli şey sağlıktır

Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi

Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım