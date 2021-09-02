Üye Girişi
Bahreyn Kralı Al Halife, Afganistan'ın inanç ve değerlerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi - Son Dakika

Bahreyn Kralı Al Halife, Afganistan'ın inanç ve değerlerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi

02.09.2021 00:37
Bahreyn Kralı Al Halife, Afganistan'ın inanç ve değerlerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi, System.String[]

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Afganistan'ın inanç ve değerlerinin dikkate alınması ve saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Afganistan'ın inanç ve değerlerinin dikkate alınması ve saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Kral Al Halife, Hindistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Vellamvelly Muraleedharan'ı Es-Sahir Kraliyet Sarayı'nda kabul etti.

Kabulde, bölgesel ve uluslararası düzeyde ortak çıkarları ilgilendiren bir dizi konu ve gelişme ele alındı.

Görüşme sırasında Kral Al Halife, Afganistan'daki kalkınma ve istikrar için uluslararası desteğin, inanç ve değerleri dikkate alan bir saygıyla gerekli insani yardımın sağlanmasına devam edilmesinin önemini vurguladı.

Kraliyet Sarayı, Afganistan, Bahreyn, Halife, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahreyn Kralı Al Halife, Afganistan'ın inanç ve değerlerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Altay ısrarla 00:21 Altay ısrarla "4" dedi ama takım arkadaşları oralı olmadı! O an Karadağ maçına damga vurdu Bakan Karaismailoğlu'nu dondurmacıda sıra beklerken gören vatandaşlar şaşkına döndü 00:07 Bakan Karaismailoğlu'nu dondurmacıda sıra beklerken gören vatandaşlar şaşkına döndü Son ankette yükselişteki DEVA Partisi'nden sert düşüş! 1 puanın bile altına gerilediler 23:43 Son ankette yükselişteki DEVA Partisi'nden sert düşüş! 1 puanın bile altına gerilediler
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'la karşılaşacak 23:09 A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'la karşılaşacak Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu 21:31 Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu 20:57 Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu
Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 290 kişi vefat etti, 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi 20:01 Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 290 kişi vefat etti, 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti 17:17 Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti

Son Dakika Haberleri
18:46 Avrupa'nın 5 büyük liginin transfer döneminin kapanmasıyla 20 yıldız futbolcu boşa çıktı
18:32 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay yeni hizmet binasında konuştu: Yargı reformunda çalışmalar hızlanacak
18:22 Son Dakika: Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: Yeni bir anayasa hazırlanmasını biz de destekliyoruz
18:07 Yıllarca çalışıp biriktiği parayı dolandırıcıların tek telefonuyla kaptırdı
18:00 Filip Kostic'in Lazio'ya transferi yanlış mail adresi sebebiyle iptal oldu
17:51 Cinnet geçiren babaları tarafından öldürülen 3 kız kardeş, yan yana toprağa verildi
17:49 Haluk Levent koronavirüse yakalandı! Video ile sevenlerine duyurdu
17:29 İzmir-Çanakkale yolunda yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralı
17:26 Adana Demirspor'un yeni hocası Vincenzo Montella oldu
17:08 Taciz suçlamalarıyla tutuklanan futbolcu Benjamin Mendy, ünlülerin kaldığı özel alanda kalamayınca sinir krizi geçirdi
Fahrettin Altun'dan Yargıtay binasının dualı açılış törenine gelen eleştirilere Fahrettin Altun'dan Yargıtay binasının dualı açılış törenine gelen eleştirilere "Atatürk"lü yanıt         
00:54
AK Partili Tayyar'dan dar bölge tespiti: Cumhur İttifakı 400 vekil çıkarabilir AK Partili Tayyar'dan dar bölge tespiti: Cumhur İttifakı 400 vekil çıkarabilir         
00:09
Karadağ beraberliği sonrası Vodafone Park'ta sert tepki! Tribünler hep bir ağızdan Şenol Güneş'i istifaya çağırdı Karadağ beraberliği sonrası Vodafone Park'ta sert tepki! Tribünler hep bir ağızdan Şenol Güneş'i istifaya çağırdı         
23:59
Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler, HDP İl Başkanlığı'nın kapısına dev Türk bayrağı astı Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler, HDP İl Başkanlığı'nın kapısına dev Türk bayrağı astı         
23:40
Son Dakika: Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel, 69 yaşında hayatını kaybetti Son Dakika: Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel, 69 yaşında hayatını kaybetti         
22:24
MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya Bodrum pozlarıyla yıktı geçti MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya Bodrum pozlarıyla yıktı geçti         
21:13
Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma         
20:57
Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor         
18:09
Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
16:31
En büyük yatırımlardan biri olacak Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılmasına günler kaldı En büyük yatırımlardan biri olacak Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılmasına günler kaldı         
16:21
Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü         
15:45
Watch Dogs: Legion, La Casa De Papel lansman fragmanı yayınlandı Watch Dogs: Legion, La Casa De Papel lansman fragmanı yayınlandı         
15:42
CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz         
14:19
Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı         
13:48
Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti         
11:15
Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş! Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş!         
11:00
Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2021 01:07:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahreyn Kralı Al Halife, Afganistan'ın inanç ve değerlerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement