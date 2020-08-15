Bahreyn Kralı Bin İsa, BAE-İsrail normalleşme anlaşmasını kutladı - Son Dakika

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, "tarihi bir başarı" olarak nitelediği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)-İsrail normalleşme anlaşmasından dolayı BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i kutladı.

Bahreyn resmi haber ajansına (BNA) göre, Bin İsa ve Bin Zayid telefon görüşmesi yaptı.

Bin İsa, "barışa dönük tarihi adım" olarak değerlendirdiği normalleşme anlaşmasından dolayı Bin Zayid'i kutladı.

Bahreyn Kralı, söz konusu adımın barış çabalarını ileriye götüreceğini, Orta Doğu'da istikrarı açacağını öne sürdü.

BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuş, İsrail Başbakanı Netanyahu da sosyal medya hesabından Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün" değerlendirmesi yapmıştı.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.