Bahreyn resmi haber ajansının (BNA) haberine göre, Kral Hamed, seçim tarihi ve milletvekilliğine adaylıkla ilgili bir Kraliyet kararnamesi yayınladı.

Kaynak: AA

Parlamento, Bahreyn, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bahreyn'de 12 Kasım'da milletvekili seçimi yapılacak - Son Dakika

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