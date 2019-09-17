Son Dakika Haberleri: Bahreyn Patriot füzeleri için ABD ile anlaştı
Son Dakika Dünya Haber

Bahreyn Patriot füzeleri için ABD ile anlaştı

32 dakika önce

Körfez ülkelerinden Bahreyn, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yaptığı anlaşma sonrası Patriot füzeleri satın alma konusunda anlaştığını duyurdu. Bahreyn, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 Hava Savunma Sistemleri'nin potansiyel alıcıları arasında yer alıyordu

Bahreyn Patriot füzeleri için ABD ile anlaştı, System.String[]

Körfez ülkelerinden Bahreyn, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Patriot füzeleri satın alma konusunda anlaştığını duyurdu. Bahreyn, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 Hava Savunma Sistemlerinin potansiyel alıcıları arasında yer alıyordu.


Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştiren Bahreyn Prensi Salman bin Hamad Halife, pazartesi günü yaptığı açıklamada ülkesinin ilk kez Patriot füzeleri alacağını ve söz konusu anlaşmanın imzalandığını söyledi.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Bahreyn, Körfez, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçlü zirve ortak açıklamayla başladı
Üçlü zirve sonrası Erdoğan konuştu: Anayasa komitesinin oluşumuna ilişkin pürüzler giderildi ABD Savunma Bakanı Esper'den Aramco açıklaması: Tesisi vuranlara karşılık vereceğiz Trump'tan Aramco açıklaması: ABD savaşa tarihte hiçbir ülkenin olmadığı kadar hazır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 09:18:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahreyn Patriot füzeleri için ABD ile anlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]