Bahreyn Prensi Everest'e tırmanmak için Nepal'de - Son Dakika

Bahreyn Prensi Şeyh Muhammed bin Hamad Muhammed el-Halife, bahar sezonunun açılmasının ardından Everest Dağı'nın zirvesine tırmanmak için Nepal'e geldi.

Bahreyn Prensi Şeyh Muhammed bin Hamad Muhammed el-Halife ve 15 kişilik ekibi, dün akşam saatlerinde Nepal'e geldi. Bahreyn Prensi el-Halife ve keşif ekibi, Tribhuvan Uluslararası Havaalanı'na (TIA) indikten sonra yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan kurallar gereği otele yerleştirildi ve 7 günlük otel karantinasına alındı. Karantina süresi sona erdiğinde Prens ve ekibinin, Everest Dağı'nın zirvesine tırmanmak için yola çıkması bekleniyor.

TIA çalışanları tarafından yapılan açıklamada, "Bahreyn Prensi el-Halife ile beraberindeki 12 Bahreyn vatandaşı ve 3 İngiliz vatandaşından oluşan keşif ekibi, bahar sezonunun açılmasının ardından Everest Dağı'nın zirvesine çıkma girişiminde bulunacak" ifadeleri yer aldı.

(İHA)