Son Dakika › Güncel › Bahreyn Sağlık Bakanlığı, İran'dan dönen bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldüğünü ve... - Son Dakika
Bahreyn Sağlık Bakanlığı, İran'dan dönen bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldüğünü ve...
6 saat önce
Bahreyn Sağlık Bakanlığı, İran'dan dönen bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldüğünü ve bunun ülkede tespit edilen ilk vaka olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:22 Kaynak: AA
Bahreyn Sağlık Bakanlığı, İran'dan dönen bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldüğünü ve bunun ülkede tespit edilen ilk vaka olduğunu açıkladı.
Son Dakika Son dakika: Koronavirüs, İran'ın ardından Irak'a da sıçradı 8 kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesi havadan görüntülendi Son dakika: THY, koronavirüs nedeniyle İran uçuşlarını durdurdu Deprem Uzmanı Övgün Ahmet Ercan: Türkiye ardı ardına deprem haberleriyle sarsılacak