Bahreyn Sağlık Bakanlığı, İran'dan dönen bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldüğünü ve... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahreyn Sağlık Bakanlığı, İran'dan dönen bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldüğünü ve... - Son Dakika

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, İran'dan dönen bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldüğünü ve...

6 saat önce

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, İran'dan dönen bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldüğünü ve bunun ülkede tespit edilen ilk vaka olduğunu açıkladı.

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, İran'dan dönen bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldüğünü ve..., System.String[]

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, İran'dan dönen bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldüğünü ve bunun ülkede tespit edilen ilk vaka olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, Bahreyn, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:22 Kaynak: AA
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