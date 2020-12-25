Bahreyn, savaş uçaklarının Katar hava sahasını ihlal ettiğini reddetti - Son Dakika

Bahreyn, savaş uçaklarının Katar hava sahasını ihlal ettiğini reddetti

25.12.2020 00:25
Bahreyn, savaş uçaklarının Katar hava sahasını ihlal ettiğini reddetti, System.String[]

Bahreyn, savaş uçaklarının Katar hava sahasını ihlal ettiğine dair Doha yönetiminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) yaptığı bildirimi reddettiğini duyurdu.

Bahreyn, savaş uçaklarının Katar hava sahasını ihlal ettiğine dair Doha yönetiminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) yaptığı bildirimi reddettiğini duyurdu.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bahreyn savaş uçaklarının Katar hava sahasını ihlal ettiğine dair Doha yönetiminin BMGK'ya yaptığı bildirimin içeriğinin "asılsız ve gerçek dışı olduğu" belirtildi.

Açıklamada, Bahreyn Hava Kuvvetlerine ait 2 ve ABD Hava Kuvvetlerine ait 2 olmak üzere 4 F-16 uçağının Suudi Arabistan hava sahasında belirlenen eğitim alanında tatbikat yaptığı belirtildi.

Tatbikatın ardından savaş uçaklarının Bahreyn'deki İsa Hava Üssü'ne iniş yapmak üzere Suudi Arabistan hava sahasından ayrıldığı belirtilen açıklamada, uçakların ülkeye dönüşte Katar hava sahasını ihlal etmediği belirtildi.

Katar'dan Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya ilişkin henüz bir cevap gelmedi.

Katar, Bahreyn uçaklarının hava sahası ihlaline dair BM'ye resmi bildirimde bulunmuştu

Katar resmi haber ajansına göre, BM Katar Daimi Temsilcisi Alya Ahmed bin Seyf Al Sani, BMGK ile BM Genel Sekreteri Guterres'e yolladığı mektubunda, Bahreyn'e ait 4 askeri uçağın 9 Aralık'ta Katar'ın karasuları üzerindeki hava sahasını ihlal ettiğine dair resmi bir bildirimde bulunmuştu.

Al Sani mektubunda, Katar'ın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve güvenliğinin ihlali olarak bu adımları şiddetle kınadığını ifade etmişti.

Katar'ın herhangi bir ihlale cevap verme hakkını tam olarak saklı tutmakla beraber, sınırlarını ve ulusal güvenliğini savunmak için gerekli tedbirleri alma konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Al Sani, bunun Bahreyn uçaklarının gerçekleştirdiği ilk hava sahası ihlali olmadığını, bu durumun tekrarının Bahreyn'in uluslararası yükümlülükleri sessiz kalınamayacak şekilde ihmal ettiğinin işareti olduğunu aktarmıştı.

Al Sani Bahreyn'i "sorumsuz ve kışkırtıcı" eylemlerden kaçınmaya ve uluslararası hukuka uymaya, BM'yi de uluslararası ve bölgesel barış, güvenlik ve istikrarı korumak için bu ihlallere son vermek amacıyla gerekli adımları atmaya çağırmıştı.

Körfez krizi

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmış, Kuveyt krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürütmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı Jared Kushner, 2 Aralık'ta Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelmişti. Görüşmede bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı bildirilmişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah da 4 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, bütün tarafların nihai bir anlaşmaya varma konusunda isteklerini ortaya koydukları verimli görüşmelerin gerçekleştiğini duyurmuştu.

Katar ve Suudi Arabistan da Kuveyt'in açıklamasını olumlu karşılamıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Bahreyn, Savaş, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahreyn, savaş uçaklarının Katar hava sahasını ihlal ettiğini reddetti - Son Dakika


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