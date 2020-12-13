Bahreyn, Sinopharm'ın Covid-19 aşısının kullanımını onayladı - Son Dakika

Bahreyn, Sinopharm'ın Covid-19 aşısının kullanımını onayladı

13.12.2020 19:52
Bahreyn, Sinopharm'ın Covid-19 aşısının kullanımını onayladı, System.String[]

Bahreyn Ulusal Sağlık Düzenleme Kurumu, Çin ilaç şirketi Sinopharm tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşının kullanımını onayladı.

Bahreyn Ulusal Sağlık Düzenleme Kurumu, Çin ilaç şirketi Sinopharm tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşının kullanımını onayladı.

Korona virüs salgını tüm dünyada etkisini arttırırken, birçok ülkeden aşı haberleri gelmeye devam ediyor. Bahreyn Ulusal Sağlık Düzenleme Kurumu, Çinli ilaç şirketi Sinopharm tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşının kullanımını onayladı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, aşının onaylama ve kullanım kararının klinik araştırma verilerinin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesinden sonra verildiği belirtildi.

Kurum tarafından yayınlanan raporda, "Aşının faz 3 klinik deneylerinde 42 bin 299 gönüllü üzerinde yapılan testlerin ardından yüzde 86 etkinlik oranı, nötralize edici antikorun yüzde 99 serokonversiyon oranı ve orta şiddetli COVID-19 vakalarının önlenmesinde yüzde 100 etkinlik gösterdiği verileri elde edildi" denildi.

Sinopharm'ın geliştirdiği Covid-19 aşısının 3. aşama klinik denemelerine Ağustos ayında katılan Bahreyn, Kasım ayında Sinopharm aşısının Covid-19 hastalarıyla temas halindeki sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde acil kullanımına izin vermişti.

Bahreyn'de toplam vaka sayısı 88 bin 965'e, toplam can kaybı ise 348'e yükseldi.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Bahreyn, İlaç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bahreyn, Sinopharm'ın Covid-19 aşısının kullanımını onayladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 13 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 218 kişi vefat etti, 26 bin 919 yeni vaka tespit edildi Aşırı yağış nedeniyle göle dönen sokaklarda kimi yağmur sesi eşliğinde oynadı, kimi de bota binip kürekle gezdi Türkiye'den Tunus'a 80 milyon dolarlık ANKA-S İHA ihracatı Borussia Dortmund, teknik direktör Lucien Favre'nin görevine son verdi Kiracı-ev sahibi tartışmasına müdahale eden ekiplere bıçaklı saldırı: 2 polis yaralı Paolo Rossi son yolculuğuna uğurlanırken evine hırsız girdi Erdoğan'ın verdiği kira müjdesinin detayları ortaya çıktı! Elektrik, su ve doğal gaz faturaları da masada Para için arkadaşının cansız bedenini aylarca çöp tenekesinde sakladı
Fox TV'nin iddialı dizisi Çocukluk ekranlara veda ediyor Fox TV'nin iddialı dizisi Çocukluk ekranlara veda ediyor         
19:49
Zirve yolunda kritik maç başladı! Canlı anlatım Zirve yolunda kritik maç başladı! Canlı anlatım         
19:00
Rusya Devlet Başkanı Putin ekonomi yönetimini eleştirdi: Bana masal anlatıyorsunuz Rusya Devlet Başkanı Putin ekonomi yönetimini eleştirdi: Bana masal anlatıyorsunuz         
18:37
Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma         
17:56
İnfaz koruma memuru, husumetli olduğu komşusunun kulağını ısırarak kopardı İnfaz koruma memuru, husumetli olduğu komşusunun kulağını ısırarak kopardı         
17:27
Manisa'da otoyol bariyerine saplanan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı Manisa'da otoyol bariyerine saplanan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı         
16:08
Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt         
15:32
1. Dünya Savaşı'ndan kalma 200 kiloluk mayın parçası balıkçı ağlarına takıldı 1. Dünya Savaşı'ndan kalma 200 kiloluk mayın parçası balıkçı ağlarına takıldı         
13:29
Yargıtay'dan emsal karar! Geçimsiz işçinin tazminatsız kovulmasının önü açıldı Yargıtay'dan emsal karar! Geçimsiz işçinin tazminatsız kovulmasının önü açıldı         
11:42
Kısıtlamada 2 defa polis çevirmesine yakalanan kadınlara ceza yağdı Kısıtlamada 2 defa polis çevirmesine yakalanan kadınlara ceza yağdı         
11:36
2 aylık buzağıya cinsel saldırı, 2 aylık buzağıya cinsel saldırı, "mala zarar verilmedi" gerekçesiyle cezasız kaldı         
11:00
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum         
10:43
İbrahim Tatlıses ile kızı Ada arasındaki maske diyaloğu izleyenlere keyifli anlar yaşattı İbrahim Tatlıses ile kızı Ada arasındaki maske diyaloğu izleyenlere keyifli anlar yaşattı         
23:34
Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı         
21:21
Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı         
20:15
Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi         
19:26
Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü         
13:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2020 20:02:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahreyn, Sinopharm'ın Covid-19 aşısının kullanımını onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei