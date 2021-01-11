Bahreyn uzlaşı adımları kapsamında Katar'a, ülkesine heyet gönderme çağrısı yaptı - Son Dakika

Bahreyn, Katar'a, "askıda kalan" meselelerle ilgili ikili görüşmelerin başlaması için ülkesine heyet gönderme çağrısında bulundu.

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan haberde, " Dışişleri Bakanlığı, Katar Dışişleri Bakanlığına en yakın zamanda, askıda kalan meselelerle ilgili ikili görüşmelerin başlaması için ülkesine bir heyet gönderme davetinde bulundu." ifadeleri yer aldı.

Söz konusu çağrının, Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde imzalanan El-Ula bildirisini uygulama adımları kapsamında olduğu aktarılan haberde, Bahreyn'in yine bu kapsamda takip ve hukuk olmak üzere iki komite oluşturduğu belirtildi.

Körfez'de 3,5 yıl sonra uzlaşma

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç verdi.

Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde 5 Ocak'ta düzenlenen 41. KİK Zirvesi'nde Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiği ve ambargonun kaldırıldığı açıklandı.

Uzlaşının ardından Suudi Arabistan ve BAE Katar ile 3,5 yıldır kapalı olan tüm sınırlarını yeniden açtı.

Bahreyn de bugün Körfez krizinde sağlanan uzlaşının ardından Katar'a kapattığı hava sahasını yeniden açtığını duyurmuştu.