Bahreyn ve ABD Patriotlar konusunda anlaştı
1 saat önce
Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad Al Halife ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Bahreyn'e Patriot satışı konusundaki anlaşmayı imzaladı.
Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad Al Halife ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Bahreyn'e Patriot satışı konusundaki anlaşmayı imzaladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:40
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