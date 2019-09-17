Son Dakika Haberleri: Bahreyn ve ABD Patriotlar konusunda anlaştı
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Bahreyn ve ABD Patriotlar konusunda anlaştı

1 saat önce

Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad Al Halife ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Bahreyn'e Patriot satışı konusundaki anlaşmayı imzaladı.

Bahreyn ve ABD Patriotlar konusunda anlaştı, System.String[]

Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad Al Halife ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Bahreyn'e Patriot satışı konusundaki anlaşmayı imzaladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Mike Pence, Bahreyn, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:40 
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