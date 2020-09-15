Bahreyn ve BAE'nin İsrail'le normalleşmesi protesto edildi - Son Dakika

Bahreyn ve BAE'nin İsrail'le normalleşmesi protesto edildi

Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail'le normalleşme anlaşmalarını protesto için gösteriler düzenlendi.

Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail'le normalleşme anlaşmalarını protesto için gösteriler düzenlendi.

Normalleşme anlaşmalarının imzalanacağı bugünün (15 Eylül) "Halk Ayaklanması Günü" olarak kabul edilmesini isteyen Filistin Halk Direnişi Birleşik Komutanlığı'nın çağrıları üzerine protestolara katılmak için yüzlerce kişi çeşitli alanlarda bir araya geldi.

Batı Şeria'nın Nablus, Tulkerm, Cenin ve El-Halil kentlerinde düzenlenen gösterilerde, Filistin bayrakları taşındı, İsrail ile normalleşme anlaşması yapan Bahreyn ve BAE aleyhine sloganlar atıldı.

Göstericiler, "İşgalciyle normalleşmeye hayır" ve "Şehitlerimizin kanının ticari mal olmasını kabul etmiyoruz" ibarelerinin yer aldığı dövizler taşıdı.

Normalleşme anlaşmaları, Gazze'de de protesto edildi

Gazze'de El-Ahrar Hareketinin Yasama Meclisi önünde düzenlediği gösteriye farklı Filistinli gruplarının yöneticileri katıldı.

Bu gösteride de protestocular Filistin bayrakları taşıyarak, normalleşmeye karşı pankartlar açtı.

El-Ahrar Hareketi Genel Sekreteri Halid Ebu Hilal, gösteriye katılan gruplar adına yaptığı konuşmada, "İsrail ile normalleşmeyi kati suretle reddediyoruz. Bu anlaşmalar, normalleşmeye giden Arap rejimlerine istikrar getirmeyecektir. Bu istikrarın kaynağı halk ile olan ilişkilerdir, çünkü bu rejimlere meşruiyet veren halklardır." ifadelerini kullandı.

Gösteride Bahreyn halkı adına Vifak Ulusal Derneği Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin ed-Deyhi'nin konuşması gösterildi.

Dehyi açıklamasında, "Bu zararlı anlaşmayı yapan ülkemiz Bahreyn adına üzüntü içerisindeyiz. Biz halk olarak Filistin'le beraber normalleşme anlaşmalarına karşı olduğumuzu ifade etmek istiyoruz." dedi.

Bahreyn'de en büyük Şii muhalif kanat Vifak Ulusal Derneği, ülkedeki kraliyet rejiminin İsrail ile normalleşme anlaşması yapacak bir meşruiyete sahip olmadığını açıklamışı.

Gazze ve Batı Şeria'da bu akşam saatlerinde İsrail, BAE ve Bahreyn'in ABD arabuluculuğunda Beyaz Sarayda normalleşme anlaşmaları imzalamasıyla eş zamanlı olarak büyük gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Trump, cuma günü de BAE'nin ardından Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasındaki anlaşmaların imza töreninin, bugün Beyaz Saray'da yapılması bekleniyor.

Bahreyn ve BAE'nin İsrail'le normalleşmesi protesto edildi

Batı Şeria, Protesto, Bahreyn, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 23:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahreyn ve BAE'nin İsrail'le normalleşmesi protesto edildi - Son Dakika

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