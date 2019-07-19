Son Dakika Haberleri: Bahreyn ve İsrail Dışişleri bakanları Washington'da görüştü
Son Dakika Güncel Haber

Bahreyn ve İsrail Dışişleri bakanları Washington'da görüştü

1 saat önce

Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, ABD'nin başkenti Washington'da İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ile bir araya geldi.

Bahreyn ve İsrail Dışişleri bakanları Washington'da görüştü, System.String[]
Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, ABD'nin başkenti Washington'da İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ile bir araya geldi.
İsrail 13. Kanalı'nın haberine göre, Al Halife ve Katz görüşmesi Washington'da "Dinlerin Özgürlüğü" adlı konferans sırasında gerçekleşti.
Haberde iki bakanın karşılıklı selamlaştığı ve birlikte hatıra fotoğrafı çektirdikleri belirtilirken, başka ayrıntıya yer verilmedi.
Görüşmeye ilişkin Bahreyn ve İsrail makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.
Al Halife, yaklaşık bir ay önce aynı İsrail kanalıyla yaptığı mülakatta, Bahreyn çalıştayına dair yaptığı açıklamalarda İsrail'in Orta Doğu'nun meşru ve temel bir parçası olduğunu Yahudi halkının bölge kültürel mirasının da bir parçası olduğunu söylemişti.
Washington, Bahreyn, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar düşüşünü sürdürüyor! İşte son durum YKS Türkiye birincisi: Şöyle bir bakayım dedim, böyle oldu Ömer Çelik'ten Karamollaoğlu'na tepki: Siyasi ahlakla bağdaşmaz 11. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 02:55:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahreyn ve İsrail Dışişleri bakanları Washington'da görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]