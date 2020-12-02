Son dakika gündem: - Bahreyn ve İsrail ilişkilerini güçlendiriyor- İsrail Dışişleri Bakanı Aşkenazi: "Ekonomi alanındaki anlaşmaların taslakları hazırlandı" - Son Dakika

Son dakika gündem: - Bahreyn ve İsrail ilişkilerini güçlendiriyor- İsrail Dışişleri Bakanı Aşkenazi: "Ekonomi alanındaki anlaşmaların taslakları hazırlandı"

02.12.2020 14:40

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Bahreyn ve İsrail ilişkilerini güçlendiriyor İsrail Dışişleri Bakanı Aşkenazi: "Ekonomi alanındaki anlaşmaların taslakları hazırlandı" Bahreyn Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Zayid Ez-Zeyyani, İsrail ile ticaret ve turizm ve ekonomi sektörlerindeki ikili ilişkileri...

- Bahreyn ve İsrail ilişkilerini güçlendiriyor

İsrail Dışişleri Bakanı Aşkenazi: "Ekonomi alanındaki anlaşmaların taslakları hazırlandı"

TEL AVİV - Bahreyn Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Zayid Ez-Zeyyani, İsrail ile ticaret ve turizm ve ekonomi sektörlerindeki ikili ilişkileri güçlendireceklerini vurgulayarak, "İsrail Dışişleri Bakanlığı turizm, ekonomi alanında varılan anlaşmaların taslaklarını hazırladı" dedi.

İsrail ve Bahreyn arasında normalleşme kapsamında dün İsrail'e gelen Bahreyn Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Zayid Ez-Zeyyani, İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi ile görüşmelerini sürdürdü. Aşkenazi ve Ez-Zeyyani, İsrail ve Bahreyn arasında turizm, spor, kültür, bilim ve teknoloji alanlarındaki ilişkileri güçlendirmek için gerekli anlaşmalara varıldığını açıkladı. Aşkenazi, "İsrail Dışişleri Bakanlığı turizm, ekonomi alanında varılan anlaşmaların taslaklarını hazırladı. Bazı anlaşmalar, Bahreyn, heyetinin ziyareti sırasında imzalanacak. Diğerlerini ise gelecek haftalarda imzalamaya planlıyoruz" ifadelerini kullandı. Turizm kapsamında ise Aşkenazi, "Vardığımız anlaşmaları hızlı olarak uygulamaya başlayacağız. İsrail ve Bahreyn halkı vardığımız barışın güzel neticelerini hissetmeli" dedi.

"Tel Aviv ve Manama arasındaki uçuşlar başlayacak"

Ez-Zeyyani ise, "İbrahim Anlaşmaları'nın (Abraham Accords) uygulanmasının hem İsrail hem de Bahreyn halkı için olumlu olacağından emindim. Ayrıca, Tel Aviv ve Manama arasındaki uçuşlar yakından başlayacak" ifadesini kullandı.

Ekonomilerinin benzerlik taşıdığını sözlerine ekleyen Bahreynli Bakan, "Halkımıza en iyi olanı vermek için iyi bir işbirliği kurabileceğiz" açıklamasında bulundu.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Ez-Zeyani, Bahreyn'in İsrail'deki büyükelçiliğini yakında açacağını duyurmuştu. İsrail ile Bahreyn arasındaki ilişkilerin tamamen normalleştirilmesine yönelik "İbrahim Anlaşmaları" 15 Eylül tarihinde ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Beyaz Saray'da imzalanmıştı.

Son dakika gündem: - Bahreyn ve İsrail ilişkilerini güçlendiriyor- İsrail Dışişleri Bakanı Aşkenazi: Ekonomi alanındaki anlaşmaların taslakları hazırlandı
Son dakika gündem: - Bahreyn ve İsrail ilişkilerini güçlendiriyor- İsrail Dışişleri Bakanı Aşkenazi: Ekonomi alanındaki anlaşmaların taslakları hazırlandı
Son dakika gündem: - Bahreyn ve İsrail ilişkilerini güçlendiriyor- İsrail Dışişleri Bakanı Aşkenazi: Ekonomi alanındaki anlaşmaların taslakları hazırlandı
Son dakika gündem: - Bahreyn ve İsrail ilişkilerini güçlendiriyor- İsrail Dışişleri Bakanı Aşkenazi: Ekonomi alanındaki anlaşmaların taslakları hazırlandı

Bahreyn, Ticaret, Turizm, İsrail, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika gündem: - Bahreyn ve İsrail ilişkilerini güçlendiriyor- İsrail Dışişleri Bakanı Aşkenazi: 'Ekonomi alanındaki anlaşmaların taslakları hazırlandı' - Son Dakika


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