Bahreyn ve İsrail tüm alanlarda ilişkileri güçlendirmenin yollarını ele aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bahreyn ve İsrail tüm alanlarda ilişkileri güçlendirmenin yollarını ele aldı

06.04.2022 00:50
Bahreyn ve İsrail tüm alanlarda ilişkileri güçlendirmenin yollarını ele aldı

Bahreyn Veliahd Prensi Emir Selman bin Hamed Al Halife, İsrail Başbakanı Naftali Benett, tüm alanlarda işbirliğini güçlendirmenin yollarını ele aldı.

Bahreyn Veliahd Prensi Emir Selman bin Hamed Al Halife, İsrail Başbakanı Naftali Benett, tüm alanlarda işbirliğini güçlendirmenin yollarını ele aldı.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'da yer alan habere göre, İsrail Başbakanı Bennett, Veliaht Prensi telefonla aradı.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası alandaki önemli konular gündeme gelirken, iki ülke arasında tüm alanlardaki işbirliğinin güçlendirilmesi imkanları tartışıldı.

Bahreyn ve İsrail 2020 yılında normalleşme anlaşmasına varmıştı.

YORUMLAR
500
İsrail: Türkiye-İsrail ilişkilerinin iyileşmesi bir sır değil İsrail: Türkiye-İsrail ilişkilerinin iyileşmesi bir sır değil Filistin: Bennett'in açıklamaları barış karşıtıdır ve gerilimden İsrail sorumludur Filistin: Bennett'in açıklamaları barış karşıtıdır ve gerilimden İsrail sorumludur

Bahreyn, Halife, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahreyn ve İsrail tüm alanlarda ilişkileri güçlendirmenin yollarını ele aldı - Son Dakika


Son Dakika
00:51 Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yıllar sonra bir ilke imza attı
00:39 Arkadaşına, "Peşimdeler, beni bulacaklar" dedi! Ardından lise öğrencisi viyadükten atlayarak intihar etti
00:23 Liverpool, Benfica'yı 3-1 mağlup etti!
00:16 Obama, Biden'a "Sayın Başkan Yardımcısı Biden" diye hitap etti! Biden ne yapacağını şaşırdı
00:01 Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final kapısını araladı
23:59 3 kişinin öldüğü miras kavgasında küçük çocuk balkonda saklanmış!
23:28 Rusya'dan şaşırtan Dünya Kupası kararı!
22:52 Milyonlarca vatandaş bu haberi bekliyordu! Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih ve tutar belli oldu
22:48 İrfan Can Kahveci: İddiaları yok, tek amaçları bizi yenmek
22:08 TFF'ye başvuruda bulunuldu! Süper Lig'de bir maç daha tekrar edilebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 00:57:27. #1.13#
SON DAKİKA: Bahreyn ve İsrail tüm alanlarda ilişkileri güçlendirmenin yollarını ele aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement