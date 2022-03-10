Bahreyn ve İsrailli yetkililer Manama'da "bölgesel güvenliği" görüştü - Son Dakika

Bahreyn Savunma Kuvvetleri Başkomutanı Halife bin Ahmed Al Halife ile İsrail Genelkurmay Başkanı General Aviv Kohavi "bölgedeki güvenlik konularını" değerlendirdi.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, ülkeye "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştiren İsrail Genelkurmay Başkanı Kohavi ile Savunma Kuvvetleri Başkomutanı Al Halife başkent Manama'da bir araya geldi.

Bahreyn Genelkurmay Başkanı Ziyab bin Sakr el-Nuaymi'nin de hazır bulunduğu görüşmede, "bölgede ve dünyada barış, kalkınma ve istikrarın sağlanmasına yönelik bir dizi konunun ele alındığı" belirtildi.

İsrail ile Bahreyn arasındaki "ortak çıkarların" da ele alındığı kaydedilen görüşmenin ayrıntılarına ilişkin ise detay verilmedi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Kohavi, dün sürpriz bir ziyaret kapsamında ilk kez Bahreyn'e gelmişti.

İsrailli yetkililerin Bahreyn'e ziyaretleri

İsrail ile Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşmanın ardından İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ilk kez 30 Eylül 2021'de Bahreyn'e gitmişti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz 2 Şubat'ta, İsrail Başbakanı Naftali Bennett de 14 Şubat'ta Bahreyn'e resmi ziyarette bulunmuştu.

Bennett, ziyareti sırasında Kral Hamed bin İsa Al Halife ve diğer Bahreynli yetkililerle görüşmüştü.