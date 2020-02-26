Bahreyn ve Kuveyt'te koronavirüs vakası sayıları artıyor - Son Dakika
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Bahreyn ve Kuveyt'te koronavirüs vakası sayıları artıyor

13 dakika önce

Bahreyn'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan kişi sayısının 26'ya, Kuveyt'te 12'ye çıktı.

Bahreyn ve Kuveyt'te koronavirüs vakası sayıları artıyor, System.String[]

Bahreyn'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan kişi sayısının 26'ya, Kuveyt'te 12'ye çıktı.

Bahreyn Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bahreyn Havayolları ile İran'dan gelen 3 kişide daha Kovid-19 tespit edilirken, hastalar İbrahim Halil Sağlık Merkezi'nde karantina altına alındı.

Açıklamada, son verilerin ardından ülkede salgına yakalananların sayısının 26'ya yükseldiği aktarıldı.

Bakanlığın, Kovid-19 vakalarıyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya özen gösterdiği ifade edilen açıklamada, bilgilerin resmi kaynaklardan takip edilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, şubat ayında İran'da bulunmuş ülke vatandaşları ya da oturum sahiplerinin bakanlıkla irtibata geçerek gerekli tıbbi incelemeden geçmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Kuveyt'te durum

Öte yandan Kuveyt'te ise yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 12'ye yükseldi.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'a seyahat edenlerle bağlantılı 3 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, daha önce 9 olarak açıklanan vaka sayısının 12'ye yükseldiği, hastaların karantina altında tutulduğu ve durumlarının stabil olduğu kaydedildi.

Katar, uçuşlarda düzenlemeye gidiyor

Katar Havayolları Şirketi, Kovid-19 nedeniyle seyahat kısıtlamalarının yol açtığı operasyonel zorlukların ardından İran ve Güney Kore'ye düzenlenen seferlerde geçici süreyle yeni düzenlemeler yapılacağını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle bazı ülkelerin yaptığı seyahat kısıtlamaları nedeniyle belirli seyahatlerde uçuş ekiplerinin çalışmasında lojistik sorunlarla karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Şirket, bu nedenle bugünden itibaren yeni bir duyuruya kadar Güney Kore ve İran'a seferlerinde geçici süre düzenleme yapılacağını aktardı.

Açıklamada bu çerçevede, Seul ve Doha arasındaki seferlerde kullanılan uçakların tipinin değiştirileceği ifade edilirken Katar'dan Şiraz, Meşhed ve İsfahan'a gidiş-dönüş tüm seferlerin durum değerlendirmesi yapmak için 14 Mart'a kadar askıya alındığı kaydedildi.

Doha- Tahran arasındaki uçuşların ise haftalık 20'den 7'ye düşürüleceği belirtilen açıklamada, iki ülke arasındaki kargo seferlerinde bir değişiklik olmayacağı vurgulandı.

Çin'den yayıldı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı. Salgında can kaybı ise 2 bin 700'ü aştı.

Bahreyn, Kuveyt, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:18 Kaynak: AA
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