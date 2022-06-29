Bahreyn ve Mısır birçok alanda iş birliği anlaşması imzaladı - Son Dakika
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Bahreyn ve Mısır birçok alanda iş birliği anlaşması imzaladı

29.06.2022 20:10
Bahreyn ve Mısır birçok alanda iş birliği anlaşması imzaladı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Bahreyn ziyaretinde iki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliğini artırmaya yönelik birçok anlaşma imzalandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Bahreyn ziyaretinde iki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliğini artırmaya yönelik birçok anlaşma imzalandı.

Bahreyn resmi ajansında yer alan habere göre, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, başkent Manama'daki Sahir Sarayı'nda bir araya geldi.

Al Halife ve Sisi, ikili iş birliğinin güçlendirilmesi, Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında koordinasyonun artırılması, uluslararası ve bölgesel meselelerde Arapların iş birliğinin geliştirilmesi konularını ele aldı.

Sisi'nin ziyareti kapsamında iki ülke arasında, ekonomik, bilimsel ve teknolojik iş birliğinin yanı sıra yatırım, adli iş birliği, ihracatı geliştirme, çevre koruma, eğitim ve deniz ve hava taşımacılığı hizmetleri alanında bir dizi iş birliği anlaşması ve mutabakat zaptı imzalandı.

İki taraf ayrıca, gelecek ay Körfez ülkeleri, Mısır, Ürdün, Irak ve ABD arasında Suudi Arabistan'da yapılacak Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Bahreynli mevkidaşı Abdullatif ez-Ziyani de Manama'da ayrı bir görüşme yaptı.

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Kaynak: AA

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