Bahreyn ve Mısır, Filistin-İsrail İhtilafı İçin İki Devletli Çözümün Zorunlu Olduğunu Vurguladı - Son Dakika
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Bahreyn ve Mısır, Filistin-İsrail İhtilafı İçin İki Devletli Çözümün Zorunlu Olduğunu Vurguladı

30.06.2022 11:29
Bahreyn ve Mısır, Filistin-İsrail İhtilafı İçin İki Devletli Çözümün Zorunlu Olduğunu Vurguladı

MANAMA, 30 Haziran (Xinhua) -- Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa Al Halife, Çarşamba günü ülkesini ziyaret eden Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile biraraya geldi.

MANAMA, 30 Haziran (Xinhua) -- Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa Al Halife, Çarşamba günü ülkesini ziyaret eden Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile biraraya geldi. İki lider başkent Manama'da yaptıkları açıklamada, Filistin- İsrail ihtilafı için iki devletli çözümün zorunlu olduğunu vurguladı. İki liderin ortak bildirisinde, "iki devletli çözüm ilkesine uygun olarak" barışa ulaşmak amacıyla "ciddi ve etkili müzakerelere" geri dönmenin önemli olduğu kaydedildi. Bunun için de "Filistin halkının 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devletlerini kurma hakkının garanti edilmesi" gerektiği belirtildi. Bildiride İran'ı Arap ülkelerinin işlerine karışmama ilkesine uymaya, iyi komşuluk prensibine riayet etmeye ve bölgenin istikrarını bozacak bütün faaliyetlerden uzak durmaya çağırdılar. İki taraf ortak yatırım platformlarının kurulması ve daha fazla karşılıklı ziyaret yoluyla bankacılık, ekonomik ve ticari alanlarda daha fazla işbirliğine yönelik isteklerini de dile getirdi.

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Bahreyn ve Mısır birçok alanda iş birliği anlaşması imzaladı Bahreyn ve Mısır birçok alanda iş birliği anlaşması imzaladı Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Bahreyn'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Bahreyn'de
Kaynak: Xinhua

Filistin, Bahreyn, İsrail, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahreyn ve Mısır, Filistin-İsrail İhtilafı İçin İki Devletli Çözümün Zorunlu Olduğunu Vurguladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahreyn ve Mısır, Filistin-İsrail İhtilafı İçin İki Devletli Çözümün Zorunlu Olduğunu Vurguladı - Son Dakika
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