Son Dakika Haberleri: Bahreynli Futbolcu Araibi: "Ben Avustralyalıyım"

Bahreynli Futbolcu Araibi: "Ben Avustralyalıyım"

49 dakika önce

Avustralya, ülkede mülteci statüsünde bulunan Bahreynli futbolcu Hakeem Al Araibi'ye vatandaşlık verdi.

Bahreynli Futbolcu Araibi:
Avustralya, ülkede mülteci statüsünde bulunan Bahreynli futbolcu Hakeem Al Araibi'ye vatandaşlık verdi. Araibi, "Sonunda hiçbir ülke Avustralyalı olduğum için beni takip edemez." dedi.

Avustralya, Bahreyn'den kaçan ve aylarca bir Tayland hapishanesinde tutularak ülkeler arasında gerginliğe yol açan mülteci futbolcu Hakeem Al Araibi'ye bugün vatandaşlık verdi.

Melbourne şehrindeki Yarra nehri kıyısında gerçekleştirilen vatandaşlık töreninden sonra gazetecilere konuşan Araibi, 'Artık bir Avustralyalıyım. Güvende olduğum için çok mutluyum" dedi.

Araibi'nin serbest bırakılması için lobi yapan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, vatandaşlık töreninden sonra futbolcuyla bir araya geldi ve ceketindeki Avustralya bayrağı rozetini çıkararak Araibi'ye verdi. Morrison,"Bugün size vereceğim küçük bir rozetim vardı ama size benimkini vereceğim. Bence bugün sizi Avustralya ailesine kabul ettiğimiz mükemmel bir gün" dedi.

44 ülkeden 200'den fazla kişi için gerçekleştirilen vatandaşlık törenine katılanlardan biri olan Araibi, "Sonunda hiçbir ülke Avustralyalı olduğum için beni takip edemez. Bahreyn, lütfen beni takip etmeyin. Şimdi bu ülkede yüzde 100 güvendeyim" dedi.

Bangkok'ta gözaltına alınmıştı

Araibi, Kasım ayında eşi ile birlikte balayına giderken, Bangkok Havaalanı'nda Bahreyn tarafından tutuklanmasını talep eden Interpol bildiriminin ardından Taylandlı yetkililerce gözaltına alınmıştı. Futbolcu, Bahreyn'de işkence gördüğünü, 2014'ten beri yaşadığı ve futbol oynadığı Avustralya'ya geri dönmek istediğini söylemişti.

Hakeem Al Araibi, 2011'de Arap Baharı protestoları sırasında bazı suçlamalarda bulunduktan sonra 2014 yılında Bahreyn'den ayrılmış, Avustralya'ya giden Araibi mülteci statüsü almıştı.

"Avustralya'yı seviyorum"

Tayland'da 2 ay gözaltında tutulan futbolcu Al Araibi, Taylandlı yetkililerin serbest bırakılacağını açıklamasının ardından Bangkok'tan uçağa binerek Avustralya'ya gitmişti. Havaalanında basın açıklaması yapan Araibi, "Avustralya'ya teşekkür etmek istiyorum. Burası benim ülkem. Henüz Avustralya vatandaşlığım yok ama Avustralya'yı seviyorum ve Avustralya'da öleceğim" demişti. - MELBOURNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:04 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hasan Şaş, Antalyasporlu Futbolcuyla Tartıştı Son 9 Hafta Öncesi Fenerbahçe'de Sözleşme Krizi Çıktı

Türk Futbolunun Altın Ayakkabılı Gol Kralı Cumhur İttifakı'nı Her Fırsatta Destekliyor Karısının İş Yeri Önünde Benzinle Kendini Yakmaya Çalıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 13:53:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahreynli Futbolcu Araibi: "Ben Avustralyalıyım"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]