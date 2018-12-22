Son Dakika Haberleri: Bahreynli Futbolcu İçin İadeyi Durdurma Talebi

Bahreynli Futbolcu İçin İadeyi Durdurma Talebi

3 saat önce

Avustralya'da insan hakları kuruluşları ve futbol dernekleri, ülkede forma giyen Bahreynli futbolcu Hakim El-Araibi'nin Tayland'da tutuklanarak ülkesine iade edilmesi girişimini protesto etti.

Bahreynli Futbolcu İçin İadeyi Durdurma Talebi, System.String[]
Avustralya'da insan hakları kuruluşları ve futbol dernekleri, ülkede forma giyen Bahreynli futbolcu Hakim El-Araibi'nin Tayland'da tutuklanarak ülkesine iade edilmesi girişimini protesto etti.

Eski Avustralya Mili Takımı kaptanı Craig Foster ve Uluslararası Af Örgütü avukatı Diana Sayed, düzenledikleri ortak basın toplantısında Avustralya'ya iltica eden futbolcunun, Tayland tatili sırasında, ülkesi Bahreyn'de işlediği iddia edilen suç yüzünden Interpol emriyle tutuklanmasının insan haklarına aykırı olduğunu söyledi.

Foster ve Sayed, Melbourne şehrinde Pascoe Vale Football Kulübü'nde forma giyen futbolcunun ülkesine iadesinin önlenmesi için Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) ve diğer kuruluşlara çağrı yaptı.

Ülkesinde polis karakolunu tahrip etmekle suçlanan Araibi bir yıl önce Avustralya'ya iltica başvurusuda bulunmuştu.

25 yaşındaki futbolcu halen Tayland'da gözaltında tutuluyor.

Körfez Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü (GIDHR) adlı sivil toplum kuruluşu perşembe günü Araibi adına Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton'a futbolcunun iade sürecine müdahale edilmesi için resmi başvuruda bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:12 Kaynak: AA

Futbol, Tayland, Avustralya, Güncel
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