Son Dakika Haberleri: Bahri Ekinci Güven Tazeledi

Bahri Ekinci Güven Tazeledi

1 saat önce

Viranşehir Ziraat odasında bugün yapılan seçimlerde tüm delegelerin oyunu alan Bahri Ekinci yeniden başkanlığa seçildi.

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Viranşehir Ziraat odasında bugün yapılan seçimlerde tüm delegelerin oyunu alan Bahri Ekinci yeniden başkanlığa seçildi.

Viranşehir'de yapılan Ziraat odası başkanlığı seçimlerinde mevcut başkan Bahri Ekinci tüm delegelerin oyunu alarak tekrar başkan seçildi. Yenişehir Mahallesinde bulunan Ziraat odası konferans salonunda yapılan seçimlere çok sayıda vatandaş katıldı. Gündeme faaliyet raporunun okunması ile başlandı. Daha sonra odanın gelir ve giderleri delegelerin onayına sunuldu. Ardından bir konuşma yapan Viranşehir Ziraat Odası Başkanı Bahri Ekinci, Viranşehirli çiftçilerin sorunlarını çözmek için mücadele ettiklerini ve daima çiftçilerin yanında olacaklarını belirtti. Yapılan konuşmanın ardından oylamaya geçildi. Oylamada tüm delegelerin oyunu alan Ekinci, güven tazeleyerek tekrar Viranşehir Ziraat Odası Başkanlığına seçildi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:07 Kaynak: İHA

Yenişehir, Viranşehir, Ekinci, Güncel
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