Bahri Ekinci Güven Tazeledi
1 saat önce
Viranşehir Ziraat odasında bugün yapılan seçimlerde tüm delegelerin oyunu alan Bahri Ekinci yeniden başkanlığa seçildi.
Viranşehir
Ziraat odasında bugün yapılan seçimlerde tüm delegelerin oyunu alan Bahri Ekinci
yeniden başkanlığa seçildi.
Viranşehir'de yapılan Ziraat odası başkanlığı seçimlerinde mevcut başkan Bahri Ekinci tüm delegelerin oyunu alarak tekrar başkan seçildi. Yenişehir
Mahallesinde bulunan Ziraat odası konferans salonunda yapılan seçimlere çok sayıda vatandaş katıldı. Gündeme faaliyet raporunun okunması ile başlandı. Daha sonra odanın gelir ve giderleri delegelerin onayına sunuldu. Ardından bir konuşma yapan Viranşehir Ziraat Odası Başkanı Bahri Ekinci, Viranşehirli çiftçilerin sorunlarını çözmek için mücadele ettiklerini ve daima çiftçilerin yanında olacaklarını belirtti. Yapılan konuşmanın ardından oylamaya geçildi. Oylamada tüm delegelerin oyunu alan Ekinci, güven tazeleyerek tekrar Viranşehir Ziraat Odası Başkanlığına seçildi. - ŞANLIURFA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:07 Kaynak: İHA
Teleferik Fiyatları Yarı Yarıya Ucuzladı, Yüzlerce Metre Kuyruk Oluştu
Arap Basını, ABD ve Türkiye'nin Suriye Konusunda Anlaşmaya Vardığını İddia Etti
Ampute Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak'ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Hastaneden Taburcu Olan Anne Ayla Acar, Buse'nin Arandığı Noktada