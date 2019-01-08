Bahri Genç & Barış Sarıbaş Nişantaşı'nda

Şebnem Kutal & Duygu Tekin organizasyonu ile Galeri Artist Editions ve City's Nişantaşı işbirliğinde düzenlenen sergi8 – 27 Ocak 2019 tarihleri arasında haftanın her günü ziyaretçilerini keşfe davet davet ediyor.

Bahri Genç, son dönemde çalışmalarını portre üzerinde yoğunlaştırarak daha çok insan yüzündeki ifada derinliğini soyutlamacı bir tavırla ele alarak metaforlarla saydamanlam katmanları oluşturur. Sanat tarihinin önemli ustalarından Rembrandt , Titian, Velazquez ve Frans Hals gibi ressamların tekniğini özümsemiş olan sanatçı, ifadeyi güçlendirmek adına geniş fırça ve spatüller kullanarak yarattığı jestüeltavrıyla , farkli, etkileyici bir teknik ortaya koymuştur.

Barıs Sarıbaş, doğa, uzam ve ışık ıle olusturdugufantastik ve yalınresimlerinde insanın anlam arayışlarını vekendine olan yolculuğunu ifade eder, izleyiciyi hem dünyayı hem kendini yeniden keşfe davet eder... İnsanlığın kalbindeki umuda seslenir... Ege ve Anadolu coğrafyasından, mitoloji ve arkeolojiden, sanat tarihinden besleniyor Sarıbaş'ın işleri.İnsanlığın geçmişteki zengin kültürel birikimlerini günümüzün çağdaş sanat diliyle ifade eder. Eserlerdeki imgeler belli başlı sembollerin üzerine yoğunlaşılmasıyla kurgulanmaktadır...