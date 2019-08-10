Son Dakika Haberleri: Bahri kuşu tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
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Bahri kuşu tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

17 dakika önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaralı şekilde bulunan Bahri kuşu, yapılan tedavinin ardından doğaya bırakıldı.

Bahri kuşu tedavisinin ardından doğaya bırakıldı, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaralı şekilde bulunan Bahri kuşu, yapılan tedavinin ardından doğaya bırakıldı.

Yüksekova'nın Nehil sazlığında havalimanı çalışanları tarafından yaralı bir şekilde bulunan Bahri kuşu, Yüksekova Belediye Veterinerliğine getirildi. Veteriner Hekim Kaçan tarafından 10 gündür tedavi edilen Bahri kuşu, tekrar Nehil sazlığına bırakıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan veteriner Hekim Kaçan, "10 gün önce Yüksekova Havalimanı çalışanlarının bize getirmiş olduğu yaralı Bahri kuşunu hemen tedavi altına aldık. Kanatlarından yaralı olan kuşun uçamaz durumda olduğu belliydi. 10 gündür hem belediyeye ait mezbahanede hem de kendi evimde tedavi ettim. Yarası iyice iyileştikten sonra tekrar doğaya bıraktım. Bırakır bırakmaz uçmaya başlayan kuş, bizleri de mutlu etti" dedi. - HAKKARİ
Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 07:11 Kaynak: İHA
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