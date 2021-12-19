Bahriye ERDENER hakkın rahmetine kavuşmuştur. - Son Dakika
Üye Girişi

Bahriye ERDENER hakkın rahmetine kavuşmuştur.

19.12.2021 14:16

Bahriye ERDENER hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Bahriye ERDENER hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Bağlarbaşı mahallesi sakinlerinden Merhum İbrahim ERDENER'in eşi Muhammer ve Merhum Ahmet ERDENER'in anneleri Bahriye ERDENER hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Bağlarbaşı mahallesinde kılınacak ikindi namazını müteakip aynı yerde toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. Muhammer ERDENER: 0544 229 29 64

19 Aralık 2021, Pazar

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Bahriye ERDENER hakkın rahmetine kavuşmuştur. - Son Dakika


Son Dakika
15:00 Sticker Tasarlamak ve 'Pahalı mı Geldi, Erdoğan Sayesinde' Demek Suç Değilmiş
14:56 "Erdoğan sayesinde" etiketlerini tasarlayan Mahir Akkoyun, beraat etti
14:51 Fiziğiyle gençlere taş çıkartır! 50 yaşındaki oyuncu Özlem Conker'den mayolu paylaşım
14:51 Roman Saiss, Katar ekibi Al-Sadd'a transfer oldu! İşte Beşiktaş'ın kasasına girecek meblağ
14:47 Kınalı Kar'ın Nazar'ı Özlem Conker'den mayolu paylaşım! Kimse 50 yaşında olduğuna inanmıyor
14:47 Yeni durağı çok konuşulur! Beşiktaş, Romain Saiss transferini resmen açıkladı
14:22 Mangal keyfi zehir oldu! Bir anda parlayan alevlerden göle atlayarak kurtuldu
14:20 Mangal keyfi yaparken az kalsın canından oluyordu! Göle atlayarak kurtuldu
14:20 Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal, Kylian Mbappe için yıllık 700 milyon euroluk teklif yaptı
14:16 Almak için her yolu deniyorlar! Al Hilal, Mbappe'ye yıllık 700 milyon euro teklif etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2023 15:25:15. #1.13#
SON DAKİKA: Bahriye ERDENER hakkın rahmetine kavuşmuştur. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement