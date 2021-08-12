Bahriye Üçok'ta sıcak buluşma! - Son Dakika

Karabağlar Belediyesi tarafından yaptırılan park törenle açıldı.

Törene, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP'nin İzmir İl Başkan Yardımcısı Çetin Özdemir, İlçe Kadın Kolları Başkanı Aydan Tör, Eski İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, Bahriye Üçok Muhtarı Ramazan Özcan, Limontepe Muhtarı Kemal Can, Salih Omurtak Muhtarı Abdullah Karslıoğlu'yla çok sayıda vatandaş katıldı.

Mahalle Muhtarı Ramazan Özcan açılışta yaptığı konuşmada, park taleplerinin yerine getirmesi nedeniyle Başkan Selvitopu ve ekiplere teşekkür etti.

Başkan Selvitopu da parkın başta çocuklar olmak üzere herkese hayırlı olmasını diledi. Sıcakkanlılıkla, coşkuyla kendilerini karşılayan vatandaşlara teşekkür eden Başkan Selvitopu,

"Karabağlar'da bulabildiğimiz her alana, bu tür parklar yapmaya gayret ediyoruz. Bu mahallemizde de en büyük sorun yer sıkıntısı. O nedenle belki bu park küçük ama anlamı çok büyük. Gördük ki çocuklarımız burayı hemen benimsemişler. Bu bölgede belediyemizin semt merkezi var. Şimdi bir tane daha açacağız. Amaç sizlerle her zaman iletişim içinde olmak. Sizlerin sorunlarını dinleyerek bunlara çare üretmek istiyoruz. Çünkü bizler onun için bu görevlerdeyiz" dedi.

'Takipteyiz!..'

Bölgeyle ilgili kentsel dönüşüm sürecinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetkisinde olduğunu vurgulayan Başkan Selvitopu, "Bu konuyu da yakından takip ediyoruz. En büyük hassasiyetimiz, kimsenin hak kaybına uğramadan projenin gerçekleşmesini sağlamak. Toplumun hak ve çıkarlarını koruyan bir proje ortaya çıkarsa sonuna kadar destekler ve hayata geçmesi için elimizden gelen çabayı gösteririz. Yeterince yeşil alan, ulaşım yolu, sosyal tesis gibi belirli standartları sağlayan projelerin yanında oluruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Muhtar Ramazan Özcan, Bahriye Üçok Mahallesi adına Başkan Selvitopu'na çiçek ve Selvitopu'nun karakalem portresini armağan etti. Kadınlar da evlerinde yaptıkları börek ve çörekleri, tatlıları konuklara ikram etti. Portrede, "Halkın Adamı, Dürüst Başkan Muhittin Selvitopu. Bahriye Üçok Mahallesi Muhtarlığı'nın hatırasıdır" yazıyor.

Başkan Selvitopu, mahalle sakinleriyle ve çocuklarla anı fotoğrafı da çekildi.