Bahriyelilerden koronavirüse karşı yoğun önlem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahriyelilerden koronavirüse karşı yoğun önlem - Son Dakika

Bahriyelilerden koronavirüse karşı yoğun önlem

6 saat önce

Bahriyelilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenmemeleri için Deniz Kuvvetleri Komutanlığında yoğun tedbirler alındı.

Bahriyelilerden koronavirüse karşı yoğun önlem, System.String[]

Bahriyelilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenmemeleri için Deniz Kuvvetleri Komutanlığında yoğun tedbirler alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığınca yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler yurt içi ve sınır ötesindeki birliklerde kararlılıkla uygulanıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile bağlısı unsurları da virüse karşı alınan önleyici tedbirleri harfiyen yerine getiriyor.

Fırkateyn, hücumbot, korvet ve denizaltılar için alınan tedbirlerin yanı sıra SAT ve SAS komandoları, amfibi gemileri ve amfibi taburları, uçak ve helikopter pilot ve bakım personeline de hijyenik ve sağlıklı koşulların oluşturulması ve korunması için karantina uygulanıyor.

Söz konusu personelle seyirde olan gemi personelinin aileleri ana ast komutanlıkların bünyelerinde bulunan Danışma Destek Birimlerince her gün aranarak ihtiyaçlarının karşılanması konusunda destek veriliyor.

Yüzer unsurların liman ziyaretleri sırasında halkın ziyaretine açılmasına yönelik uygulamaya bir süreliğine son verilirken bahriyelilerin kişisel hijyen ve vaka durumunda yapılacak işlemler hakkında bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Yüzer ve kıyı birliklerde "Korona Müdahale Timleri" kurulurken KBRN Ani Müdahale Timleri'nin işlevselliklerinin de ön plana çıkarılması sağlandı.

Yüzer unsurların tamamına salgına karşı dezenfektasyon uygulanırken, Deniz Kuvvetleri Karargahı'nda oluşturulan "Koronavirüs ile Mücadele Merkezi, Milli Savunma Bakanlığındaki Koronavirüs ile Mücadele Merkezi'ne (KOMMER) bağlı olarak görev yapıyor.

Tüm karargah ve birliklerinde evrak ve malzeme dezenfektesi için ultraviyole sistemler, havanın dezenfektesi için ozon makineleri, personel için test kitleri, oksijen maskeleri, ateş ölçerler, maske, tulum ve plastik siperlik temin edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, birliklerdeki dezenfektasyon işlemi de her 48 saatte bir yineleniyor.

Salgınla mücadele ve alınan tedbirlerin koordinesi maksadıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı çapında 23 bölgede birinci basamak muayene merkezleri temelinde merkez oluşturuldu. Bu bölgelerde farklı durumlara göre beyaz alanlar, izolasyon alanları, tecrit ve karantina alanları tesis edildi.

Bunların yanı sıra karargah, birlik ve gemilere girişte tüm personelin ateş ölçülme işlemine de devam ediliyor.

TSK'deki diğer önlemler


Türk Silahlı Kuvvetlerinde, koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında önemli tedbirler alındı.


Daha önce 13 Nisan'a kadar tatil edildiği açıklanan Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları ile Harp Enstitülerinin tatilleri ile dış kaynaktan muvazzaf subay temini kapsamında devam eden sınıflandırma ve yerleştirme işlemleri ile subay adaylarına verilen Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) eğitimlerine verilen ara da ikinci bir duyuruya kadar uzatıldı.

Tören, konferans, kısa süreli toplantı, kurs, fuar, seminer gibi faaliyetler iptal edildi. Orduevleri ve misafirhanelere görevli personelle mücbir sebepler için konaklayanlar haricinde girişler yasaklanırken, günü birlik girişlere de izin verilmiyor.

Milli ve uluslararası tatbikatlar ertelenirken, yurt dışı geçici görevler ikinci bir emre kadar durduruldu.

Yeni celp işlemleri kapsamında birliklerine teslim olan gençler öncelikle sağlık muayenesinden geçirilirken, eğitim birliklerine yeni katılanlarla temel askerlik eğitimlerini tamamlayarak yeni birliklerine katılış yapacak erbaş/erler de 14 gün süreyle gözetim altında tutuluyor.

Bütün birlik yemekhane ve yatakhanelerinde sosyal mesafe kuralı işletilerek ortak alanlarda anlık dezenfeksiyon uygulanıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 10:14 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 91 kişi öldü, vaka sayısı yarım milyonu aştı Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı         
16:56
Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi         
16:54
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 91 kişi öldü, vaka sayısı yarım milyonu aştı Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 91 kişi öldü, vaka sayısı yarım milyonu aştı         
16:44
Victor Ruiz: Türkiye'de maçların ertelenmesinde geç kalındı Victor Ruiz: Türkiye'de maçların ertelenmesinde geç kalındı         
16:38
Milli Piyango İdaresi, sokağa çıkması yasaklananların ikramiyelerini evlerine teslim edecek Milli Piyango İdaresi, sokağa çıkması yasaklananların ikramiyelerini evlerine teslim edecek         
16:20
Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik         
15:54
Koronavirüs, Yeni Zelanda'da +18 oyuncak satışlarını patlattı Koronavirüs, Yeni Zelanda'da +18 oyuncak satışlarını patlattı         
15:54
Son dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 756 kişiye adli işlem yapıldı Son dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 756 kişiye adli işlem yapıldı         
15:50
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek         
15:40
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın         
15:21
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu         
15:19
Hamile olan Aslıhan Doğan Turan'dan doğum yorumu: Gerekirse tek başıma giderim Hamile olan Aslıhan Doğan Turan'dan doğum yorumu: Gerekirse tek başıma giderim         
15:15
Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir         
15:14
Ronaldo'nun kardeşi Katia, karantina yasağını delerek Brezilya'ya gitti Ronaldo'nun kardeşi Katia, karantina yasağını delerek Brezilya'ya gitti         
15:11
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronavirüse yenik düştü Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronavirüse yenik düştü         
15:05
Kim Kardashian'ın koronavirüs isyanı: Misafir odasında saklanıyorum millet! Kim Kardashian'ın koronavirüs isyanı: Misafir odasında saklanıyorum millet!         
15:05
Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı         
14:46
Parmak işareti yapıp 'Yaşasın özgürlük' diye bağıran genç, para cezasından kaçamadı Parmak işareti yapıp 'Yaşasın özgürlük' diye bağıran genç, para cezasından kaçamadı         
14:29
Son dakika: Bakan Soylu'dan Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt         
14:22
Ünlü model Anna Modler'in köpek sevgisi, yıldız futbolcuyla aşkını ortaya çıkardı Ünlü model Anna Modler'in köpek sevgisi, yıldız futbolcuyla aşkını ortaya çıkardı         
14:22
Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un kaldığı apartmanda yangın çıktı Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un kaldığı apartmanda yangın çıktı         
14:14
Yasağa rağmen dükkan açan market sahibi, yakayı ele verince müşterilerini suçladı Yasağa rağmen dükkan açan market sahibi, yakayı ele verince müşterilerini suçladı         
14:06
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi         
14:01
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu         
13:41
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı         
13:24
Koronavirüs savaşçıları maskelerini çıkardı! Yüzleri yara içinde kalan sağlık çalışanlarının tek bir isteği var Koronavirüs savaşçıları maskelerini çıkardı! Yüzleri yara içinde kalan sağlık çalışanlarının tek bir isteği var         
13:13
Oxford profesöründen aşı için umutlandıran sözler: Aşı %80 ihtimalle Eylül ayında kullanılabilir olacak Oxford profesöründen aşı için umutlandıran sözler: Aşı %80 ihtimalle Eylül ayında kullanılabilir olacak         
13:08
Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak         
13:07
Hiçbir önlem almayan İsveç'in Hiçbir önlem almayan İsveç'in "Koronavirüs kumarı", bilim insanlarını endişelendiriyor         
13:02
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Sağıroğlu hastalığı yendi Koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Sağıroğlu hastalığı yendi         
12:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2020 17:08:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahriyelilerden koronavirüse karşı yoğun önlem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]