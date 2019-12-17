Bahşi: "Sözleşmeli öğretmen çalıştırılmasını kabul etmemiz mümkün değildir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahşi: 'Sözleşmeli öğretmen çalıştırılmasını kabul etmemiz mümkün değildir' - Son Dakika

Bahşi: "Sözleşmeli öğretmen çalıştırılmasını kabul etmemiz mümkün değildir"

6 saat önce

Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının mağduriyetlerine 'dur' demek için bir arada olduklarını belirten Eğitim Bir-Sen Elazığ 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Bahşi,sözleşmeli öğretmen çalıştırılmasını kabul etmelerinin de mümkün olmadığını söyledi.

Bahşi:

Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının mağduriyetlerine 'dur' demek için bir arada olduklarını belirten Eğitim Bir-Sen Elazığ 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Bahşi,sözleşmeli öğretmen çalıştırılmasını kabul etmelerinin de mümkün olmadığını söyledi.


Eğitim Bir-Sen Elazığ 1 Nolu Şubesinde sözleşmeli öğretmenlik konusunda basın açıklaması düzenlendi. Şube Başkanı İbrahim Bahşi'nin yaptığı açıklamaya çok sayıda sözleşmeli öğretmen de katıldı.


Sözleşmeli öğretmenliğin sıkıntılarını aktaran Eğitim Bir-Sen Elazığ 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Bahşi, "Bugün bu salonda, sözleşmeli öğretmenlerimizle birlikte, adalete ve hakkaniyete, insan haklarına ve çalışma ahlakına aykırı bir uygulamaya son verilmesi talebimizi haykırmak için toplandık. Geleceğin nesillerini yetiştirmenin övüncünü yaşamak isteyen kamu görevlisini ailesinden ayrı, çocuklarına hasret bırakan sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının mağduriyetlerine 'dur' demeye geldik. Bilinmelidir ki kamu hizmetlerinde kalite, süreklilik, kapsayıcılık ve güvenlik kadar, kamu görevlilerinin istihdam şekli, çalışma şartları, mali, sosyal ve özlük hakları da önemlidir" dedi.


Konuşmasını sürdüren Bahşi, "Anayasanın, 'Asli ve sürekli nitelikteki kamu hizmetlerinin kamu görevlileri eliyle yürütülmesi' gerektiğine ilişkin hükmü ortadayken ve aynı unvanda kadrolu statüde istihdam olmasına rağmen, eğitim-öğretim hizmetinde sözleşmeli öğretmen çalıştırılmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Sözleşmeli öğretmen istihdamı, gerek sözleşmeli eğitimciler gerek istihdamı gerçekleştiren kurumlar gerekse farklı statüdeki personelden aynı kamu hizmetini alan öğrenci ve ebeveynler açısından ciddi sorun oluşturmaktadır. Sözleşmeli öğretmenlik, kabul edilmiş hatanın tekrarı, geçmiş sıkıntıları unutmanın, aynı kısır döngüyü yeniden kurup birçok değeri heba etmenin adıdır" diye konuştu. - ELAZIĞ

Eğitim Bir Sen, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Apartmandaki garip sesler, ailelerin hayatını kabusa çevirdi
Takip edildiğini sanan öğretmen ile dövülen zabıta birbirinden şikayetçi oldu Doğa Kolejlerinde aylardır maaş alamayan öğretmenler birbirlerine sarılıp ağladı Çocukları kekelemeye başlayınca şüphelendiler! 7 yaşındaki kızın ailesi cinsel istismar şüphesiyle öğretmeninden şikayetçi oldu

Son Dakika Haberleri
00:00 Spor abdurrahim albayrak ne olduğunu anlamadık - Son Dakika
23:59 "Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı - Son Dakika
23:59 Eyüpspor maçının ardından - Son Dakika
23:56 AVM'nin dış cephesine yılbaşı süsü yapılırken vinç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
23:56 Kayseri'de parkta oynayan çocuk bıçakla yaralandı - Son Dakika
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak - Son Dakika
21:25 Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 00:01:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahşi: "Sözleşmeli öğretmen çalıştırılmasını kabul etmemiz mümkün değildir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]