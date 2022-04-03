Bahşılı Belediyesi, 1. İstişare Toplantısı düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Bahşılı Belediyesi, 1. İstişare Toplantısı düzenledi

03.04.2022 12:21
Bahşılı Belediyesi, 1. İstişare Toplantısı düzenledi

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde belediye tarafından düzenlenen 1. İstişare Toplantısı yapıldı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde belediye tarafından düzenlenen 1. İstişare Toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, ilçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıda, önemli projelerin yapımına başladıklarını söyledi.

Bahşılı'yı marka ilçe yapmak için bu kutlu yolda yürümeye devam ettiklerini aktaran Tekin, şöyle konuştu:

"İlçemizin bozulan parke yolları yeniden yapıldı. Minibüs bekleme duraklarına ilave yapılırken eskilerin bakımı tamamlandı. Çiftçilerimizin arazi ve köy yolları onarıldı, TOKİ blokları ve yollarına çevre düzenlemesi yapıldı. Halk ekmek satış büfeleri kuruldu. Şehit ve gazi yakınlarına okul servisi başlattık. Gençlik Merkezi tamamlandı ve TOKİ camisi için yer tahsisi yapıldı. Belediye önüne 15 Temmuz Şehitler Meydanı ve birçok hizmeti vatandaşlarımıza ulaştırdık."

Toplantıya, ilçedeki siyasi parti temsilcileri, önceki dönem belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, il genel meclis üyesi, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Halfeti Kaymakamı Selin Sarı halk günü toplantısı gerçekleştirdi Son dakika haberleri: Halfeti Kaymakamı Selin Sarı halk günü toplantısı gerçekleştirdi Takla atan kamyonet devrildi: 1 yaralı Takla atan kamyonet devrildi: 1 yaralı

Recep Zafer Tekin, Kırıkkale, Hisarcık, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahşılı Belediyesi, 1. İstişare Toplantısı düzenledi - Son Dakika


Son Dakika
12:15 Son Dakika: Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi meclisi feshetti!
12:00 Heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak? Vali açıkladı
11:54 Koyunları telef olan çiftçinin dünyası başına yıkıldı!
11:43 Gençlerin kavgasını ayırmak isteyen İbrahim Aktaş, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!
11:37 MSB, SAS timlerinin mayınları imha ettiği anların görüntülerini paylaştı
11:33 Aylardır gol atamayan Burak Yılmaz Fransızları çıldırttı
11:31 Berfu Yenenler'in tepki çeken Ramazan paylaşımı!
11:11 Etin hangi derecede iyi piştiğini Enes Baytar anlattı!
10:54 Tribünleri mest eden Cicaldau taraftardan tam not aldı!
10:49 "Putin'in canavarları" denilen Rusya askerleri büyük kayıp verdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 12:27:22. #1.11#
SON DAKİKA: Bahşılı Belediyesi, 1. İstişare Toplantısı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement