Bahşılı Belediyesi, 1. İstişare Toplantısı düzenledi - Son Dakika

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde belediye tarafından düzenlenen 1. İstişare Toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, ilçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıda, önemli projelerin yapımına başladıklarını söyledi.

Bahşılı'yı marka ilçe yapmak için bu kutlu yolda yürümeye devam ettiklerini aktaran Tekin, şöyle konuştu:

"İlçemizin bozulan parke yolları yeniden yapıldı. Minibüs bekleme duraklarına ilave yapılırken eskilerin bakımı tamamlandı. Çiftçilerimizin arazi ve köy yolları onarıldı, TOKİ blokları ve yollarına çevre düzenlemesi yapıldı. Halk ekmek satış büfeleri kuruldu. Şehit ve gazi yakınlarına okul servisi başlattık. Gençlik Merkezi tamamlandı ve TOKİ camisi için yer tahsisi yapıldı. Belediye önüne 15 Temmuz Şehitler Meydanı ve birçok hizmeti vatandaşlarımıza ulaştırdık."

Toplantıya, ilçedeki siyasi parti temsilcileri, önceki dönem belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, il genel meclis üyesi, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.