Bahşılı Belediyesi şehit ve gazi çocuklarını okula ücretsiz taşıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahşılı Belediyesi şehit ve gazi çocuklarını okula ücretsiz taşıyor - Son Dakika

Bahşılı Belediyesi şehit ve gazi çocuklarını okula ücretsiz taşıyor

6 saat önce

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde belediye şehit ve gazi çocukları için ücretsiz okul servisi uygulaması başlattı.

Bahşılı Belediyesi şehit ve gazi çocuklarını okula ücretsiz taşıyor, System.String[]

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde belediye şehit ve gazi çocukları için ücretsiz okul servisi uygulaması başlattı.

Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, Bursa Büyükşehir Belediyesinden hibe olarak alınan 3 midibüsün bakımını yaptırarak, uygulamanın ilk gününde direksiyonun başına geçerek öğrencileri okula götürdü.

Tekin, ilçede Şehit Yusuf Alsancak Ortaokulu ve Barbaros İlkokulundaki öğrencileri ücretsiz taşımaya başladıklarını söyledi.

Şehit ve gazi yakını öğrencileri okullarına ücretsiz taşıdıklarını, diğerlerinden ise cüzi miktar ücret alınacağını ifade eden Tekin, "Çocuklar bizim için çok önemlidir. Onlar bizim geleceğimiz. Gelen güzel tepkilerle ne kadar iyi ve isabetli bir hizmet yaptığımızı anladık. Her şey güzel Bahşılı için." diye konuştu.

Kırıkkale, Bahşılı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:00 Kaynak: AA
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