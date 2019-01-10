Son Dakika Haberleri: Bahşili Belediyesi Sokak Köpeğine ve Yavrularına Sahip Çıktı

Bahşili Belediyesi Sokak Köpeğine ve Yavrularına Sahip Çıktı

19 dakika önce

Bahşili Belediyesi, arazide soğukta kalan köpeğe ve yavrularına sahip çıktı.

Bahşili Belediyesi Sokak Köpeğine ve Yavrularına Sahip Çıktı, System.String[]
Bahşili Belediyesi, arazide soğukta kalan köpeğe ve yavrularına sahip çıktı.

Belediye ekipleri, ihbar üzerine Yeşilköy Mahallesi'nde arazide bulunan konteynerin yanında soğukta kalan sokak köpeği ve 4 yavrusunu besleyerek, Kırıkkale Belediyesi Hayvan Barınağına götürdü.

Belediye görevlisi Mustafa Demir, AA muhabirine, belediyenin şu günlerde bu tür savunmasız sokak hayvanlarına sahip çıkarak hem beslediğini hem de barınakta koruma altına aldığını söyledi.

Belediye ekipleri, Yeşil Vadi Aile Parkı'nda bulunan kedilere de yem bıraktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:38 Kaynak: AA

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