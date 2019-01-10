Bahşili Belediyesi Sokak Köpeğine ve Yavrularına Sahip Çıktı

Bahşili Belediyesi, arazide soğukta kalan köpeğe ve yavrularına sahip çıktı.
Belediye ekipleri, ihbar üzerine Yeşilköy Mahallesi
'nde arazide bulunan konteynerin yanında soğukta kalan sokak köpeği ve 4 yavrusunu besleyerek, Kırıkkale
Belediyesi Hayvan Barınağına götürdü.
Belediye görevlisi Mustafa Demir
, AA muhabirine, belediyenin şu günlerde bu tür savunmasız sokak hayvanlarına sahip çıkarak hem beslediğini hem de barınakta koruma altına aldığını söyledi.
Belediye ekipleri, Yeşil Vadi Aile Parkı'nda bulunan kedilere de yem bıraktı.