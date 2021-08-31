Bahşılı Belediyesinden esnafa yakıt desteği - Son Dakika

Bahşılı Belediyesi, ilçedeki yol çalışması nedeniyle mağdur olan esnafa yakıt desteğinde bulundu.

Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, yaptığı açıklamada, ilçe girişindeki yol yapım çalışmalarından dolayı işleri aksayan esnafa yakıt desteği sağladıklarını belirtti.

Tekin, "Daha öncede Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasaklarında halk otobüslerine destek sağlamıştık. Anlayışlarından ötürü teşekkür ederiz. Neticede ilçemiz modernleşiyor, yollarımız yenileniyor." diye konuştu.

Esnaf da desteklerinden dolayı Başkan Tekin'e teşekkür etti.