Bahşılı Belediyesinden halk otobüslerine yakıt desteği - Son Dakika

Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, özel halk otobüsü sahiplerine ikinci kez 40'ar litre yakın desteğinde bulundu.

Başkan Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel otobüs sahiplerinin müşteri sayısı az olduğu için yardım taleplerini geri çevirmediklerini söyledi.

Yardım taleplerinin değerlendirildiğini ve sıkıntılı günlerde vatandaşları rahatlatmak için pazar günü 40'ar litre yakıt desteği verdiklerini anlatan Tekin, "Belediyemiz kısıtlı imkanlar çerçevesinde Kovid-19 nedeniyle maddi sıkıntıya giren halk otobüsü sahiplerine bu hafta ikincisi düzenlenen yakıt desteği uygulamasına imkanlar çerçevesinde devam etti." diye konuştu.

Bahşılı Minibüsçüler ve Motorlu Araçlar Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ahmet Gümüşay ise yardımlarından dolayı Başkan Tekin'e teşekkür etti.