Bahşılı Belediyesinden özel halk otobüsü sahiplerine zam tepkisi - Son Dakika
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Bahşılı Belediyesinden özel halk otobüsü sahiplerine zam tepkisi

16.06.2022 10:10
Bahşılı Belediyesinden özel halk otobüsü sahiplerine zam tepkisi

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde özel halk otobüsü işletenlerin belediyeden habersiz ulaşım ücretine zam yapması nedeniyle vatandaşlar mağdur olmasın diye belediye otobüsleri sefere başladı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde özel halk otobüsü işletenlerin belediyeden habersiz ulaşım ücretine zam yapması nedeniyle vatandaşlar mağdur olmasın diye belediye otobüsleri sefere başladı.

Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, belediye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye hizmet etmeye söz verdiklerini söyledi.

İlçede yaklaşık 2,5 yıldır şehit aileleri ve gazi yakınlarına ücretsiz öğrenci servisi hizmeti sunduklarına dikkati çeken Tekin, şöyle konuştu:

"Özel halk otobüsleri 2022 yılında bizden 2 kez ücret artışı talep ettiler. Yakıttaki zamlardan dolayı bu konuda da haklılar. Biz de zam yaptık. Bizim haberimiz olmadan kendileri vatandaşları mağdur edecek şekilde yine artış yapmışlar. İlgili başkan yardımcımız ve yazı işleri müdürümüz kendileriyle toplantı yaptı ancak bizi dinlemediler. Biz kamu hizmeti yapmaya çalışıyoruz. Onun için de belediye olarak öğrenci kardeşlerimizi Kırıkkale'ye 3,5 liradan, vatandaşlarımızı da 4,5 liradan taşımaya başlayacağız. Onlar mağdur olmasın diye 3 yıldır direndik ama vatandaşın mağduriyeti söz konusu."

Tekin, belediye olarak otobüsçülere salgın döneminde yakıt desteğinde bulunduklarını ve zor günlerinde yanlarında olduklarını belirterek, çok ciddi tehdit ve baskılara maruz kaldıklarını da iddia etti.

Şehit aileleri ve gazi yakınları, 65 yaş üstü vatandaşlar, güvenlik güçleri ile kamu görevlilerinin belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanacağını aktaran Tekin, vatandaşa yardımcı olmak için seferlere başlayacaklarını kaydetti.

Tekin, konuşmasının ardından otobüsün direksiyona geçerek Bahşılı-Kırıkkale arasında ilk seferi başlattı.

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Kaynak: AA

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahşılı Belediyesinden özel halk otobüsü sahiplerine zam tepkisi - Son Dakika

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