Bahşılı Belediyesinden üreticilere ücretsiz fide - Son Dakika
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Bahşılı Belediyesinden üreticilere ücretsiz fide

15.05.2022 18:01
Bahşılı Belediyesinden üreticilere ücretsiz fide

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde belediye tarafından Dünya Çiftçiler Günü kapsamında sebze fidesi dağıtıldı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde belediye tarafından Dünya Çiftçiler Günü kapsamında sebze fidesi dağıtıldı.

Bahşılı Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Meydanı'nda gerçekleştirilen fide dağıtıma vatandaşlar ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin'in talimatlarıyla il dışından getirilen 16 bin domates, biber, patlıcan ve salatalık fidesi ücretsiz dağıtıldı.

Tekin, "Halkımızdan gelen talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Etkinliğimiz gayet güzel geçti. İlgi çok yüksekti." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da destekleri için Başkan Tekin'e teşekkür etti.

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Dünya Çiftçiler Günü, Kırıkkale, 15 Temmuz, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahşılı Belediyesinden üreticilere ücretsiz fide - Son Dakika


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