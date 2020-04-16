Bahşılı'da bir mahallenin adı değiştirildi - Son Dakika

Bahşılı ilçesinde Yeşilköy Mahallesi'nin ismi Hidayet Doğruer Mahallesi olarak değiştirildi.

Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, yaptığı açıklamada, isim değişikliği kararının belediye meclisi toplantısında alındığını belirtti.

Yeşilköy Mahallesi'nin adının Hidayet Doğruer Mahallesi olarak değiştirilmesine ilişkin kararın Kaymakamlıkça da uygun görüldüğünü aktaran Tekin, "İlçemize hayırlı olsun. Kırıkkale'ye ve ilçemize bir çok emeği geçen, devlet hastanesi ve okullar yaptıran hayırsever büyüğümüz Hidayet Doğruer'in ismini yaşatmak üzere böyle bir karar alınmıştır." ifadelerini kullandı.