Bahşılı'da "Çizgilerin Diliyle Çanakkale Cephesi" konulu konferans verildi - Son Dakika
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Bahşılı'da "Çizgilerin Diliyle Çanakkale Cephesi" konulu konferans verildi

17.03.2022 16:03
Bahşılı'da "Çizgilerin Diliyle Çanakkale Cephesi" konulu konferans verildi

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla "Çizgilerin Diliyle Çanakkale Cephesi" konulu konferans düzenlendi.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla "Çizgilerin Diliyle Çanakkale Cephesi" konulu konferans düzenlendi.

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen konferansa, Kaymakam Mehmet Emre Yıldız, protokol üyeleri, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Programda, "Çizgilerin Diliyle Çanakkale Cephesi" temalı konferans veren KKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Müjdeci, karikatürle savaşı anlattı.

Okul müdürü Tuncay Erduran, konferansın ardından Müjdeci'ye plaket takdim etti.

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Destici'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 107. yıl dönümü mesajı Açıklaması Destici'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 107. yıl dönümü mesajı Açıklaması Son dakika... 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü Son dakika... 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Kırıkkale, Çanakkale, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahşılı'da 'Çizgilerin Diliyle Çanakkale Cephesi' konulu konferans verildi - Son Dakika


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