Son Dakika Haberleri: Bahşılı'da çocuklar iftarda buluştu
Son Dakika Güncel Haber

Bahşılı'da çocuklar iftarda buluştu

1 saat önce

Bahşılı Müftülüğü çocuklar için iftar programı düzenledi.

Bahşılı'da çocuklar iftarda buluştu, System.String[]
Bahşılı Müftülüğü çocuklar için iftar programı düzenledi.
Bahşılı Yeşil Cami bahçesinde düzenlenen iftar yemeğinde konuşan İlçe Müftüsü Ahmet Altacı, bu güzel mekanda, caminin bahçesinde, minarenin gölgesinde ve gönül sofrasında buluşturan Allah'a teşekkür etti.
Ramazan ayının rahmet ve bereket ayı olmasının yanında gönül köprülerinin kurulduğu bir ay olduğunu vurgulayan Altacı, "Biz de burada siz çocuklarımız ve ailelerinizi gönül sofrasında buluşturduk. Katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ederim. Gençler sizler bizim için çok değerlisiniz. Sizler bu ülkenin geleceği, yarınlarımızsınız. Sizler bizim ümidimizsiniz." diye konuştu.
İftara, çok sayıda çocuk katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:42 Kaynak: AA
Bahşılı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuzey Kore Lideri, Trump'la görüşmesinin ardından 5 yetkiliyi idam ettirdi Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum İBB'den köprü geçişlerine yeni düzenleme Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu'nu açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 11:44:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahşılı'da çocuklar iftarda buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]