Bahşılı'da durak koltukları yenilendi - Son Dakika

Kırıkkale'nin Bahşılı Belediyesi tarafından ilçede bulunan otobüs ve minibüs duraklarındaki koltuklar yenilendi.



Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin'in talimatı ile gerçekleştirilen yenileme çalışması ilgi gördü. Durakları tek tek gezen ve yenileme çalışmasını yerinde gören Başkan Tekin, yetkililerden de bilgi aldı. Çalışmanın ilçeye hayırlı olmasını dileyen Başkan Tekin, "Çalışmalarımız ilçemize hayırlı olsun. Otobüs duraklarını ve koltuklarını yeniledik, eski durakları tamir ettirdik ve yeni koltuklar taktık" dedi.



Vatandaşlar da, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Tekin'e teşekkürlerini iletti. - KIRIKKALE