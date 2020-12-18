Bahşılı'da esnafa yakıt desteği - Son Dakika

Bahşılı'da esnafa yakıt desteği

18.12.2020 12:34
Bahşılı'da esnafa yakıt desteği, System.String[]

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde korona virüs (Covid-19) nedeniyle ekonomik olarak zor durumda kalan esnafa yakıt desteği sağlanıyor.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde korona virüs (Covid-19) nedeniyle ekonomik olarak zor durumda kalan esnafa yakıt desteği sağlanıyor.

Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin örnek bir çalışmaya daha imza attı. Başkan Tekin'in talimatı ile ilçede özel olarak yolcu taşımacılığı yapan esnafa Covid-19 tedbirleri süresince yakıt desteği sağlanacak.

Her zaman vatandaşların yanında olduklarını kaydeden Başkan Tekin, "Pandemi önlemleri nedeniyle yolcu taşımacılığı yapan esnaflarımızın zor durumda olduğunu biliyoruz. Onlara yakıt desteği sağlayarak katkıda bulunmak istedik. Önlemler ve bu süreç bitene kadar desteğimiz devam edecek" dedi.

Zor bir dönem geçirdiklerini ve böylesi bir desteğin önemli olduğunu belirten araç sahipleri, "Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, Covid-19 önlemleri kapsamında Özel Halk Otobüsü sahiplerine yakıt desteği yapıyor. Bu hastalık bitene kadar da desteğin devam edeceği bildirildi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Bahşılı'da esnafa yakıt desteği
Bahşılı'da esnafa yakıt desteği
Bahşılı'da esnafa yakıt desteği

Recep Zafer Tekin, Koronavirüs, Kırıkkale, Bahşılı, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bahşılı'da esnafa yakıt desteği - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Koronavirüsten ölen sağlıkçıların yakınlarına aylık bağlanacak Fatih Terim çileden çıktı, Falcao hakkında kesin kararını verdi Adem Büyük'ten futbol yorumcularına sert tepki: İzleme ağabey o zaman Sosyal medya bu videoyu konuşuyor: Pazarcılar yaptıkları defileyle mankenlere taş çıkarttı Ailesine bulaşmasın diye hastanede kalmış! Korona olduğunu gizleyen hemşire yüzünden 46 kişi karantinada Araç almayı düşünenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırları azaltıldı Balıkçılara yapılacak 13,7 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi
Koronadan ölenlerin yakılma zorunluluğu Sri Lanka'da Müslümanları ayağa kaldırdı Koronadan ölenlerin yakılma zorunluluğu Sri Lanka'da Müslümanları ayağa kaldırdı         
12:52
Son Dakika! MEB: Yarıyıl tatili 25 Ocak'ta başlayacak, 3 hafta sürecek Son Dakika! MEB: Yarıyıl tatili 25 Ocak'ta başlayacak, 3 hafta sürecek         
12:23
Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı         
11:37
Ünlü şarkıcı Robbie Willams balık diyeti nedeniyle ölümden döndü Ünlü şarkıcı Robbie Willams balık diyeti nedeniyle ölümden döndü         
11:36
"Üniversiteler fuhuş yuvası" diyen profesöre, Ece Üner'den zehir zemberek sözler: Bu durumda sen ne oluyorsun?         
11:04
Birlikte alkol aldıkları adamı kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdü Birlikte alkol aldıkları adamı kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdü         
10:44
Tarihe büyük saygısızlık! 2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar Tarihe büyük saygısızlık! 2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar         
10:29
Ukrayna Savunma Bakanı Taran: Ordumuzu modern silahlarla donatmak için Türk İHA'lara ihtiyacımız var Ukrayna Savunma Bakanı Taran: Ordumuzu modern silahlarla donatmak için Türk İHA'lara ihtiyacımız var         
10:07
Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir         
09:29
Kandilli Kandilli "felaket" deyip günlük 2 saatlik su kesintisi önerdi: İstanbul için kuraklık artık depremden daha büyük tehlike         
08:45
Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor         
01:13
Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi         
00:00
Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu         
20:37
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Koronavirüsü yenen Aslı Tandoğan, çocuklarına kavuştu Koronavirüsü yenen Aslı Tandoğan, çocuklarına kavuştu         
17:13
Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez         
16:57
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 13:13:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahşılı'da esnafa yakıt desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei