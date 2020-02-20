Bahşılı'da hırsızlık şüphesi 3 şahıs serbest bırakıldı - Son Dakika

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Bahşılı'da hırsızlık şüphesi 3 şahıs serbest bırakıldı
6 saat önce
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:24 Kaynak: İHA
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Bahşılı ilçesi Hüseyin Onbaşı Mahallesi'nde İ.Ö"nün evinden ziynet eşya ve para çaldıkları şüphesiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kimlikleri tespit edilen G.K., L.Z. ve L.Z. simli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli şahıs, Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı. - KIRIKKALE
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