Bahşılı'da hırsızlık şüphesi 3 şahıs serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bahşılı'da hırsızlık şüphesi 3 şahıs serbest bırakıldı - Son Dakika

Bahşılı'da hırsızlık şüphesi 3 şahıs serbest bırakıldı

6 saat önce

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Bahşılı'da hırsızlık şüphesi 3 şahıs serbest bırakıldı, System.String[]

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakıldı.


Bahşılı ilçesi Hüseyin Onbaşı Mahallesi'nde İ.Ö"nün evinden ziynet eşya ve para çaldıkları şüphesiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kimlikleri tespit edilen G.K., L.Z. ve L.Z. simli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli şahıs, Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Bahşılı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:24 Kaynak: İHA
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