Son Dakika Haberleri: Bahşılı'da ihtiyaç sahiplerine bayram yardımı
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Bahşılı'da ihtiyaç sahiplerine bayram yardımı

23 dakika önce

Bahşılı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuldu.

Bahşılı'da ihtiyaç sahiplerine bayram yardımı, System.String[]
Bahşılı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuldu.
SYDV Müdürü Senem Uyar, yaptığı açıklamada, vakıf olarak ilçe merkezinde ve köylerde ikamet eden ihtiyaç sahibi 190 aileye para yardımında bulunduklarını söyledi.
İhtiyaç sahibi 190 vatandaşa 52 bin 100 lira yardım yapıldığını ifade eden Uyar, "Vatandaşlarımız yardım paralarını bayramdan önce çekebilecek. Genel müdürlüğümüzün öngördüğü kriterler çerçevesinde önceden tespit edilen ve yardım talebinde bulunan vatandaşlarımıza bayram gıdası adı altında paraları banka hesaplarına yatırıldı. Kaymakamlığımız adına hepsine hayırlı bayramlar diliyoruz." diye konuştu.
Kurban Bayramı, Bahşılı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:14 Kaynak: AA
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