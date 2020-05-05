Bahşılı'da ihtiyaç sahiplerine gıda ve dezenfektan yardımı - Son Dakika

Türk Kızılay Bahşılı Şubesi ile Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ihtiyaç sahiplerine gıda ve dezenfektan yardımında bulundu.

Türk Kızılay Bahşılı Temsilcisi Barış Gümüşbaş, yaptığı açıklamada, gıda yardımlarını, meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği dezenfektanlarla vatandaşlara dağıttıklarını söyledi.

Okul Müdürü Kadir Temizgül ise "Öğrencilerimizle ürettiğimiz temizlik malzemesi, sıvı sabun ve dezenfektan ürünlerimizi üçlü set haline getirerek Türk Kızılay ile dağıtımını sağladık. Gittiğimiz aileler öğrencilerin ürettiği malzemeleri alırken çok memnun oldular ve teşekkür ettiler." dedi.

Muhtarların da katıldığı yardım dağıtımının devam edeceği belirtildi.

Öte yandan, köylerdeki vatandaşlara da gıda yardımında bulunan Türk Kızılay Bahşılı Şubesi ekipleri, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bilgilendirme broşürü dağıtıyor.