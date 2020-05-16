Bahşılı'da kimsesi olmayan mezarların bakımını belediye yapacak - Son Dakika

Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, yıpranmış ve kimsesi olmayan mezarların elden geçirilerek onarımına başladıklarını belirtti.

Tekin, yaptığı açıklamada, ilçede başlattıkları temizlik seferberliğinin yanında, mezarlıkları da temizlediklerini aktardı.

Mezarlıkları ilaçladıklarını da kaydeden Tekin, "Suların devamlı akmasını sağlamak, arefe günü Kur'an okutmak gibi faaliyetlerimiz devam etmektedir. Bayramda da vatandaşlarımızdan sosyal mesafeyi korumaları ve devletimizin alacağı kararlara uyulması gerekiyor." diye konuştu.