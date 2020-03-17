Bahşılı'da koronavirüs önlemleri - Son Dakika
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Bahşılı'da koronavirüs önlemleri

6 saat önce

Bahşılı ilçesinde cami, iş yerleri ve halk otobüslerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

Bahşılı'da koronavirüs önlemleri, System.String[]

Bahşılı ilçesinde cami, iş yerleri ve halk otobüslerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

Dezenfekte çalışmalarına katılan Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, Bakanlıkların bütün genelgelerine ve talimatlarına uyarak yapılması gereken kuralları uyguladıklarını aktardı.

Tekin, "Amacımız, dünyayı kavuran virüs dalgasının hafif atlatılması, vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlıklarının ivedilikle korunmasıdır. Halkımız bizim için çok önemlidir. Halkımızın müracaat etmesi halinde yeni temin ettiğimiz ilaçlama makinesi ile özel araçların ücretsiz dezenfekte edilmesi planlanmaktadır." diye konuştu.

Recep Zafer Tekin, Bahşılı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:28 Kaynak: AA
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