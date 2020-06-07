Bahşılı'da Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Bahşılı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında lokanta ve kasaplarda denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, yaptığı açıklamada, gıda denetimleri ve hijyen bilgilendirme çalışmalarının müdürlükleri tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Bu çalışmaları Kovid-19 salgını ile mücadele sürecinde daha da yoğunlaştırdıklarını aktaran Yılmaz, "Normalleşme sürecinde de aynı yoğunlukla devam edecek. Bugün Bahşılı ilçemizde faaliyet gösteren kasapları ve lokantaları denetledik. Bizim için gıda güvenliğinin sağlanması birincil öncelik ve bu konuda gereken neyse yapıyoruz. Denetimde bir olumsuzluk ile karşılaşmadık ve işletme sahiplerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.