Bahşılı'da "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi anlatıldı - Son Dakika

Kırıkkale'de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi, Bahşılı ilçesinde muhtarlara anlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Davut Balcı, kurum binasında düzenlenen toplantıda, projeden yararlanacak vatandaşlar için bazı şartların olduğunu söyledi.

Şartların İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden öğrenilebileceğini anlatan Balcı, "Projenin kabulü halinde 100 bin liralık faizsiz kredi Ziraat Bankası tarafından verilecek. Kredi, toplam 7 yılda eşit taksitler halinde ödenecek. Ayrıca 50 bin liralık da uygun faizli yem kredisi de verilecek." diye konuştu.