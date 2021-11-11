Bahşılı'da "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

Kaymakam Erdem Karanfil, Doğanay Mahallesi'nde bulunan mesire alanında gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, ekonomik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip ormanları korumak ve sürdürülebilir şekilde üretmek, gelecek nesiller için daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmak amacıyla 11 Kasım'ın Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlandığını söyledi.

Bin fidanın toprakla buluşturularak can suyu verildiği etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ata Dönmez, protokol üyeleri, kurum personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.