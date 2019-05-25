Bahşılı'da minik Kur'an kursu öğrencilerine yıl sonu etkinliği
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Bahşılı İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an kurslarında yıl sonu programı düzenlendi.
Bahşılı
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:29 Kaynak: AA
İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an kurslarında yıl sonu programı düzenlendi.
Hüseyin Onbaşı Camisi'nde düzenlenen programda konuşan İlçe Müftüsü Ahmet Altacı, 4-6 yaş Kur'an kurslarının önemli olduğunu ve bu yıl ilçede 58 minik öğrencinin kursa katıldığını söyledi.
Kurslarda çocuklara eğitim veren ve yetişmeleri için büyük bir emek sarf eden Kur'an kursu öğreticilerine de teşekkür eden Altacı, "Bu çocuklarımızı küçük yaşta Yüce Rabbimiz ile tanıştırmak, Peygamber sevgisi ile aşılamak, milli ve manevi duygularla yetiştirmek, vatanımız ve milletimizin sağlam temellerle oturması için büyük önem arz etmektedir. Bu vesileyle de ailelere de çocuklarını bu kurslara gönderdikleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Programda, öğrencilere sertifika ve çeşitli hediyeler verildi.
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