Bahşılı'da muhtarlar bilgilendirildi
3 saat önce
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, muhtarlar aracılığıyla vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.
Kırıkkale Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:59 Kaynak: AA
İl Emniyet Müdürlüğü
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, muhtarlar aracılığıyla vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Bahşılı
İlçe Emniyet Müdürlüğünde ilçe merkezindeki muhtarları uyuşturucu ve telefon dolandırıcılığı konusunda uyaran ekipler, "Atılan Mermi Havada Kalmaz Düğünümü Kana Bulama Projesi" kapsamında uygulanan "Magandalara karşı her düğüne bir polis" uygulaması hakkında da bilgi verdi.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne ait araç içerisindeki güvenlik bilgilendirme televizyonundan faydalanarak görseller işliğinde bilgi veren ekipler, muhtarlıklara bilgilendirici afiş ve broşür dağıttı.
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